Шевченко назвал самую важную команду в футбольной карьере

Легенда украинского футбола отнес период в "Милане" к своим лучшим годам в качестве футболиста.

"Я не смотрю на то, что сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются. Это было трудно (выступления в" Челси "- ред.), Но этот шаг помог мне найти настоящего себя. Но не все всегда идет хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Я искал изменений в своей жизни. "Милан" всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Там я провел свои лучшие годы", - считает нападающий.

Также Шевченко вспомнил, как шел к своей мечте сыграть на домашнем чемпионате Европы по футболу.

"В Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в "Динамо". Я продолжил играть и хорошо закончил. Я рискнул продолжать карьеру в 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро-2012. Я был под сильным давлением. Но я сделал правильный выбор, это был прекрасный опыт. Я завершил карьеру на высоком уровне", - подчеркнул украинец.

Отметим, в активе Шевченко 322 поединка проведены за "Милан" - 175 голов и 45 результативных пасов.