Шевченко довикликав двох півзахисників на матч із Словаччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У зв’язку з травмами кількох гравців головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав ще двох півзахисників до ростеру "жовто-блакитних", інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Вибір головного наставника "синьо-жовтих" припав на Євгена Шахова з грецького "ПАОКу" та В’ячеслава Танковського з ФК "Маріуполь".
Зазначимо, що імена гравців, які не зможуть взяти участь у зборі, наставник повідомить на своїй прес-конференції.
Зауважимо, що на рахунку обох спортсменів по чотири проведених поєдинки у формі національної збірної, причому у Шахова в активі ще один гол.
Як повідомлялося раніше, сьогодні нападник "Динамо" також був довикликаний Шевченком.