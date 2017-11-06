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Шевченко довикликав двох півзахисників на матч із Словаччиною

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У зв’язку з травмами кількох гравців головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав ще двох півзахисників до ростеру "жовто-блакитних", інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Вибір головного наставника "синьо-жовтих" припав на Євгена Шахова з грецького "ПАОКу" та В’ячеслава Танковського з ФК "Маріуполь".

Зазначимо, що імена гравців, які не зможуть взяти участь у зборі, наставник повідомить на своїй прес-конференції.

Зауважимо, що на рахунку обох спортсменів по чотири проведених поєдинки у формі національної збірної, причому у Шахова в активі ще один гол.

Як повідомлялося раніше, сьогодні нападник "Динамо" також був довикликаний Шевченком.

Українські Національні Новини

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