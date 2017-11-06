Шевченко вызвал еще двух полузащитников на матч со Словакией

Выбор главного наставника "сине-желтых" пришелся на Евгения Шахова с греческого "ПАОКа" и Вячеслава Танковского с ФК "Мариуполь".

Отметим, что имена игроков, которые не смогут принять участие в сборе, наставник сообщит на своей пресс-конференции.

Заметим, что на счету обоих спортсменов по четыре проведенных поединка в форме национальной сборной, причем у Шахова в активе еще один гол.

Как сообщалось ранее, сегодня нападающий "Динамо" также был вызван Шевченко.