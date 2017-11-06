Шевченко вызвал еще двух полузащитников на матч со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В связи с травмами нескольких игроков главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще двух полузащитников в ростер "желто-синих", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Выбор главного наставника "сине-желтых" пришелся на Евгения Шахова с греческого "ПАОКа" и Вячеслава Танковского с ФК "Мариуполь".
Отметим, что имена игроков, которые не смогут принять участие в сборе, наставник сообщит на своей пресс-конференции.
Заметим, что на счету обоих спортсменов по четыре проведенных поединка в форме национальной сборной, причем у Шахова в активе еще один гол.
Как сообщалось ранее, сегодня нападающий "Динамо" также был вызван Шевченко.