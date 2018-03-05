Шестисотий гол Мессі призвів до перемоги "Барселони" над "Атлетіко"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У 27-му турі іспанської Прімери каталонська “Барселона” завоювала три очки у протистоянні із мадридським “Атлетіко”, передає УНН.

Домогтися трьох очок каталонці зуміли завдяки голу незмінного лідера команди Ліонелля Мессі. Аргентинець на 30 хвилині обвідним ударом зі штрафного “поклав” м’яч у ближній кут воріт, який став вирішальним — 1:0.

Зазначимо, що “синьо-гранатові” набрали 69 очок, зміцнивши своє лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. “Атлетіко” (61) займає друге місце.

До вашої уваги результати зустрічей інших протистоянь 29-го туру:

“Леванте” — “Еспансьйл” 1:1

“Реал Сосьєдад” — “Алавес” 2:1

“Валенсія” — “Бетіс” 2:0.

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