Шестисотий гол Мессі призвів до перемоги "Барселони" над "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У 27-му турі іспанської Прімери каталонська “Барселона” завоювала три очки у протистоянні із мадридським “Атлетіко”, передає УНН.
Домогтися трьох очок каталонці зуміли завдяки голу незмінного лідера команди Ліонелля Мессі. Аргентинець на 30 хвилині обвідним ударом зі штрафного “поклав” м’яч у ближній кут воріт, який став вирішальним — 1:0.
Зазначимо, що “синьо-гранатові” набрали 69 очок, зміцнивши своє лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. “Атлетіко” (61) займає друге місце.
До вашої уваги результати зустрічей інших протистоянь 29-го туру:
“Леванте” — “Еспансьйл” 1:1
“Реал Сосьєдад” — “Алавес” 2:1
“Валенсія” — “Бетіс” 2:0.