Шестисотый гол Месси привел к победе "Барселоны" над "Атлетико"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В 27-м туре испанской Примеры каталонская “Барселона” завоевала три очка в противостоянии с мадридским “Атлетико”, передает УНН.
Добиться трех очков каталонцы сумели благодаря голу бессменного лидера команды Лионелло Месси. Аргентинец на 30 минуте обводным ударом со штрафного “положил” мяч в ближний угол ворот, который стал решающим — 1:0.
Отметим, что “сине-гранатовые” набрали 69 очков, укрепив свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. “Атлетико” (61) занимает второе место.
Вашему вниманию результаты других противостояний 29-го тура:
“Леванте” — “Еспансьйл” 1:1
“Реал Сосьедад” — “Алавес” 2:1
“Валенсия” — “Бетис” 2:0.