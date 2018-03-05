Шестисотый гол Месси привел к победе "Барселоны" над "Атлетико"

Добиться трех очков каталонцы сумели благодаря голу бессменного лидера команды Лионелло Месси. Аргентинец на 30 минуте обводным ударом со штрафного “положил” мяч в ближний угол ворот, который стал решающим — 1:0.

Отметим, что “сине-гранатовые” набрали 69 очков, укрепив свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. “Атлетико” (61) занимает второе место.

Вашему вниманию результаты других противостояний 29-го тура:

“Леванте” — “Еспансьйл” 1:1

“Реал Сосьедад” — “Алавес” 2:1

“Валенсия” — “Бетис” 2:0.