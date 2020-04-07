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Шестиразова чемпіонка світу оголосила про завершення біатлонної кар'єри

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Представниця норвезького біатлону Сюнневе Сулемдаль в 30 років оголосила про завершення спортивної кар'єри, передає УНН з посиланням на "TV-2".

“Я довго думала про це. Я дуже задоволена тим, чого досягла в спортивній кар’єрі. Зараз я дуже рада, що прийняла рішення піти, але це емоційно. З осені я буду вчитися в університеті на денному відділенні. З нетерпінням чекаю навчання — це завжди було мрією”, — наголосила норвежка.

Зазначимо, в активі 30-річної спортсменки шість виграних золотих медалей чемпіонатів світу в 2012,2013, 2016, 2019 і 2020 роках, а також 4-те місце на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Нагадаємо, що титулована фінська біатлоністка Кайса Макарайнен також завершила кар’єру після нинішнього сезону.

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