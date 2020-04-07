Шестикратная чемпионка мира объявила о завершении биатлонной карьеры

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93596 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101094 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100473 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108086 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95202 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104009 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106270 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131261 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шестикратная чемпионка мира объявила о завершении биатлонной карьеры

Шестикратная чемпионка мира объявила о завершении биатлонной карьеры

Киев  •  УНН

 • 14179 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представительница норвежского биатлона Сулемдал в 30 лет объявила о завершении спортивной карьеры, передает УНН со ссылкой на "TV-2".

“Я долго думала об этом. Я очень довольна тем, чего достигла в спортивной карьере. Сейчас я очень рада, что приняла решение уйти, но это эмоционально. С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду обучения — это всегда было мечтой”, — отметила норвежка.

Отметим, в активе 30-летней спортсменки шесть выигранных золотых медалей чемпионатов мира в 2012,2013, 2016, 2019 и 2020 годах, а также 4-е место на Олимпийских играх в Пхенчхан.

Напомним, что титулованная финская биатлонистка Кайса Макарайнен также завершила карьеру после нынешнего сезона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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