Шестикратная чемпионка мира объявила о завершении биатлонной карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представительница норвежского биатлона Сулемдал в 30 лет объявила о завершении спортивной карьеры, передает УНН со ссылкой на "TV-2".
“Я долго думала об этом. Я очень довольна тем, чего достигла в спортивной карьере. Сейчас я очень рада, что приняла решение уйти, но это эмоционально. С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду обучения — это всегда было мечтой”, — отметила норвежка.
Отметим, в активе 30-летней спортсменки шесть выигранных золотых медалей чемпионатов мира в 2012,2013, 2016, 2019 и 2020 годах, а также 4-е место на Олимпийских играх в Пхенчхан.
Напомним, что титулованная финская биатлонистка Кайса Макарайнен также завершила карьеру после нынешнего сезона.