Трикратна тріумфаторка "Кубку світу" з біатлону завершила спортивну кар'єру

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Фінська біатлоністка Кайса Макарайнен оголосила про завершення спортивної кар'єри, інформує УНН із посиланням на Instagram біатлоністки.

У заключній гонці кар'єри – жіночій гонці переслідування на рідному для "фінської ракети" стадіоні в Контіолахті, Макарайнен посіла 4-те місце.

"Я провела свої перші тренування з біатлону на цьому стадіоні (в Контіолахті - ред.) у 2003 році, і ось сьогодні моя міжнародна кар'єра з біатлону тут несподівано закінчиться. Не так, як я хотіла чи планувала, без глядачів, але ми не можемо на таке впливати", - написала спортсменка.

Загалом вона тричі вигравала "Кубок світу" - у сезонах-2010/11, 2013/14 і 2017/18. Також один раз ставала чемпіонкою планети - на ЧС-2011 в Ханти-Мансійську в гонці преследування. При цьому, жодного разу не завойовувала медалі на Олімпійських іграх.

Як повідомлялося в УНН, раніше кар'єру завершив 5-кратний олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад.

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