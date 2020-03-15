Трикратна тріумфаторка "Кубку світу" з біатлону завершила спортивну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Фінська біатлоністка Кайса Макарайнен оголосила про завершення спортивної кар'єри, інформує УНН із посиланням на Instagram біатлоністки.
У заключній гонці кар'єри – жіночій гонці переслідування на рідному для "фінської ракети" стадіоні в Контіолахті, Макарайнен посіла 4-те місце.
"Я провела свої перші тренування з біатлону на цьому стадіоні (в Контіолахті - ред.) у 2003 році, і ось сьогодні моя міжнародна кар'єра з біатлону тут несподівано закінчиться. Не так, як я хотіла чи планувала, без глядачів, але ми не можемо на таке впливати", - написала спортсменка.
Загалом вона тричі вигравала "Кубок світу" - у сезонах-2010/11, 2013/14 і 2017/18. Також один раз ставала чемпіонкою планети - на ЧС-2011 в Ханти-Мансійську в гонці преследування. При цьому, жодного разу не завойовувала медалі на Олімпійських іграх.
Як повідомлялося в УНН, раніше кар'єру завершив 5-кратний олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад.
I did my first biathlon trainings in this stadium 2003, and now, today my international biathlon career will suddenly end here. Not the way I wanted or planned, without any spectators, but we couldn't chooce this. I'm all fine with this decision even though it's emotional and this season has been difficult. But it's not taking away all the good things, what I've had with biathlon in past. Today I'll enjoy my last World Cup race with full heart, with all my wonderful colleagues. It's one last pursuit with me girls!