Шестеро людей загинули внаслідок теракту в таборі біженців у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У таборі біженців Ер-Рекбан поблизу сирійсько-йорданського кордону вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинули шість сирійців, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначається, ще 14 поранені.
За повідомленням керівництва табору Ер-Рекбан, поранені розміщені в польових госпіталях.
У таборі біженців Ер-Рекбан проживають понад 85 тисяч сирійців, які очікують дозволу на перехід на йорданську територію.