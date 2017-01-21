Шесть человек погибли в результате теракта в лагере беженцев в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В лагере беженцев Эр-Рекбан возле сирийско-иорданской границы взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли шесть сирийцев, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как отмечается, еще 14 ранены.
По сообщению руководства лагеря Эр-Рекбан, раненые размещены в полевых госпиталях.
В лагере беженцев Эр-Рекбан проживают более 85 тыс. сирийцев, которые ожидают разрешения на переход на иорданскую территорию.