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Шесть человек погибли в результате теракта в лагере беженцев в Сирии

Шесть человек погибли в результате теракта в лагере беженцев в Сирии

Киев • УНН

 • 9280 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В лагере беженцев Эр-Рекбан возле сирийско-иорданской границы взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли шесть сирийцев, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, еще 14 ранены.

По сообщению руководства лагеря Эр-Рекбан, раненые размещены в полевых госпиталях.

В лагере беженцев Эр-Рекбан проживают более 85 тыс. сирийцев, которые ожидают разрешения на переход на иорданскую территорию.

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