Шестеро людей загинули внаслідок падіння вертольота в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Внаслідок катастрофи вертольота служби портянку в Італії загинули усі шестеро людей, які перебували на борту. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
Вертоліт зазнав катастрофи поблизу Кампо Феліче і впав з висоти 600 метрів.
Зазначається, що вертоліт виконував звичайну рятувальну операцію і не був задіяний у боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНН, у центральній частині Італії впав вертоліт служби порятунку.