Шесть человек погибли в результате падения вертолета в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В результате катастрофы вертолета службы Портянко в Италии погибли все шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
Вертолет потерпел крушение вблизи Кампо Феличе и упал с высоты 600 метров.
Отмечается, что вертолет выполнял обычную спасательную операцию и не был задействован в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций.
Как сообщал УНН, в центральной части Италии упал вертолет службы спасения.