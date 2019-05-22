Шефчовича 13 червня чекають у РФ для обговорення транзиту газу через Україну

КИЇВ. 22 травня. УНН. Заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович планує здійснити візит до Москви 13 червня для обговорення з міністром енергетики РФ Олександром Новаком питання транзиту газу в ЄС через Україну після 2019 року і проведення нової тристоронньої міністерської зустрічі щодо газу. Про це з посиланням на європейське джерело в середу повідомляє ТАСС, передає УНН.