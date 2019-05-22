Шефчовича 13 червня чекають у РФ для обговорення транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович планує здійснити візит до Москви 13 червня для обговорення з міністром енергетики РФ Олександром Новаком питання транзиту газу в ЄС через Україну після 2019 року і проведення нової тристоронньої міністерської зустрічі щодо газу. Про це з посиланням на європейське джерело в середу повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Віце-голова (Єврокомісії Марош) Шефчович після переговорів в Україні планує здійснити візит до Росії 13 червня, під час якого він зустрінеться з міністром енергетики РФ Олександром Новаком та іншими представниками російського керівництва. Головною темою переговорів стане проведення тристоронньої зустрічі щодо газу на міністерському рівні для обговорення питання продовження газового транзиту через Україну після закінчення контракту в 2019 році", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори щодо транзиту газу з України та ЄС в травні, на червень переговори теж не були узгоджені.
Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович під час візиту до Києва заявив, що Росія затягувала з тристоронніми газовими переговорами з Україною і ЄС через українські вибори. Але Україна прагне до відновлення переговорів.