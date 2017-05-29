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Шеф Пентагону не розуміє, чому росіяни називають НАТО загрозою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН.  Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що для нього є загадкою "чому росіяни вважають НАТО загрозою", передає УНН з посиланням на CBS.

Шеф Пентагону не розуміє, чому росіяни називають НАТО загрозою

За словами Дж.Меттіса, це вище його розуміння – чому в Росії бачать в НАТО загрозу.

"Ясно, що НАТО не є загрозою", – зазначив Дж.Меттіс.

За його словами, зараз Росія вибирає стратегічне конкурування з Заходом.

"Але суть в тому, що НАТО не є загрозою, і вони це знають. Вони не сумніваються в цьому", – зазначив глава Пентагону.

Дж. Меттіс повідомив, що зараз США намагаються мати справу з Росією "дипломатичним шляхом під керівництвом президента Трампа".

"Не дивлячись на те, що ми хочемо діяти дипломатичними методами, нам доводиться стикатися з Росією, коли мова йде про ті царини, де вони нападають на нас, будь то кібератаки, або коли вони намагаються змінити кордони за допомогою збройних сил", – зазначив міністр оборони США.

За словами глави Пентагону, це стратегічно незручна позиція – з одного боку діяти засобами дипломатії, намагаючись знайти вихід із цієї ситуації, але протистояти там, де слід протистояти.

"І ми будемо продовжувати діяти в цьому ключі. І сподіваюся, скоро наші дипломати застосують свою магію і почнуть виводити нас із того скрутного становища, в якому ми перебуваємо" – зазначив генерал Дж.Меттіс.

Нагадаємо, Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив що політика президента Дональда Трампа щодо НАТО схожа з його попередниками, як республіканців, так і демократів.

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