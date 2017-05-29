Шеф Пентагона не понимает, почему русские называют НАТО угрозой

По словам Дж.Меттиса, это выше его понимания - почему в России видят в НАТО угрозу.

"Ясно, что НАТО не является угрозой", - отметил Дж.Меттис.

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирования с Западом.

"Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом", - отметил глава Пентагона.

Дж. Меттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией "дипломатическим путем под руководством президента Трампа".

"Несмотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о тех сферы, где они нападают на нас, то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил", - отметил министр обороны США.

По словам главы Пентагона, это стратегически неудобная позиция - с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять.

"И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся", - отметил генерал Дж.Меттис.

Напомним, Министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что политика президента Дональда Трампа по НАТО схожа с его предшественниками, как республиканцев, так и демократов.