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Шеф Пентагона не понимает, почему русские называют НАТО угрозой

Киев • УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что для него загадкой "почему россияне считают НАТО угрозой", передает УНН со ссылкой на CBS.

Шеф Пентагона не понимает, почему русские называют НАТО угрозой

По словам Дж.Меттиса, это выше его понимания - почему в России видят в НАТО угрозу.

"Ясно, что НАТО не является угрозой", - отметил Дж.Меттис.

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирования с Западом.

"Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом", - отметил глава Пентагона.

Дж. Меттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией "дипломатическим путем под руководством президента Трампа".

"Несмотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о тех сферы, где они нападают на нас, то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил", - отметил министр обороны США.

По словам главы Пентагона, это стратегически неудобная позиция - с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять.

"И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся", - отметил генерал Дж.Меттис.

Напомним, Министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что политика президента Дональда Трампа по НАТО схожа с его предшественниками, как республиканцев, так и демократов.

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