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Шеф-кухар розповів, чому в ресторанах не потрібно просити свинину з кров'ю

Шеф-кухар розповів, чому в ресторанах не потрібно просити свинину з кров'ю

Київ • УНН

 • 57832 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Деякі відвідувачі ресторанів просять подати їм стейк зі свинини з кров'ю, але робити цього категорично не можна. Про це розповів УНН шеф-кухар Ростислав Жегалін.

Цитата

"У ресторані часто замовляють свинину і просять зробити з кров'ю - це неправильно. Ми завжди відмовляємо, бо це порушення харчової безпеки, це може торкнутися здоров'я людини. Ніколи свинину з кров'ю не подають, вона якщо і готується, то завжди до повної готовності. Перевірити це можна тільки за допомогою термощюпа, температура всередині повинна бути 72 градуси", - сказав він.

Деталі

Шеф-кухар додає, що в недосмаженій свинині криється багато небезпек, серед яких і сальмонельоз, і паразити, наприклад, бичачий ціп'як.

"З приводу телятини можна не переживати, її їдять і сиру, з неї роблять карпаччо. Але якщо свинина буде недосмажена - це категорично ні. У свинині сальмонельоз можна підчепити, небезпечна штука, гратися з цим не можна. Так, зараз антибіотиками все напихають і ніби як ймовірність нижча, але тим менш вона залишається, можна підчепити паразитів. У свинині ще і бичачий ціп'як може бути, це велика ймовірність", - резюмував він.

Доповнення

Свинина - найбільш популярне м'ясо в світі і одночасно найбільш небезпечне. Саме в свинині часто "кишать" паразитичні черви, які провокують важкі захворювання у людей. У яловичині їх менше, в курятині немає зовсім.

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