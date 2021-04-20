Шеф-повар рассказал, почему в ресторанах не нужно просить свинину с кровью

Цитата

“В ресторане часто заказывают свинину и просят сделать с кровью — это неправильно. Мы всегда отказываем, потому что это нарушение пищевой безопасности, это может коснуться здоровья человека. Никогда свинину с кровью не подают, она если и готовится, то всегда до полной готовности. Проверить это можно только при помощи термощюпа, температура внутри должна быть 72 градуса”, — сказал он.

Детали

Шеф-повар добавляет, что в недожаренной свинине кроется масса опасностей, среди которых и сальмонеллез, и паразиты, например, бычий цепень.

“По поводу телятины можно не переживать, ее едят и сырую, из нее делают карпаччо. Но если свинина будет недожарена — это категорически нет. В свинине сальмонеллез можно подцепить, опасная штука, играться с этим нельзя. Да, сейчас антибиотиками все пичкают и вроде как вероятность более низкая, но тем менее она остается, можно подцепить паразитов. В свинине еще и бычий цепень может быть, это большая вероятность”, — резюмировал он.

Дополнение

Свинина — наиболее популярное мясо в мире и одновременно наиболее опасное. Именно в свинине часто “кишат” паразитические черви, которые провоцируют тяжелые заболевания у людей. В говядине их меньше, в курятине нет совсем.