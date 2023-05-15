Шеф-кухар із Нігерії готує новий світовий рекорд понад 100 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Шеф-кухар із Нігерії прагне встановити новий світовий рекорд за тривалістю безперервного приготування їжі, передає ВВС, інформує УНН.
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Хільда Бачі готує з четверга минулого тижня, коли вона мала намір побити світовий рекорд Гіннеса в 87 годин і 45 хвилин, встановлений у 2019 році індійським шеф-кухарем Латою Тондон.
До 15:00 за Грінвічем у понеділок Бачі готувала понад 97 годин представивши десятки нігерійських делікатесів, починаючи від супів і закінчуючи тушкованим м'ясом та різними білками. Рис джоллоф, одна з найзнаковіших західноафриканських страв, також представлений в меню. У кухаря були лише п'ятихвилинні перерви щогодини. Їй роблять холодні компреси на голову, а у перервах роблять масаж ніг. Медичний помічник також перевіряє її життєві показники.
Ніхто з Книги рекордів Гіннеса не був присутнім на місці події, але організація написала у Твіттері, що знає про спробу шеф-кухаря побити кулінарний рекорд.
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