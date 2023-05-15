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13 марта, 19:26 • 60321 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 110142 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110082 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109954 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103089 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98760 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111111 просмотра

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Шеф-повар из Нигерии готовит новый мировой рекорд более 100 часов

Шеф-повар из Нигерии готовит новый мировой рекорд более 100 часов

Киев • УНН

 • 798903 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Шеф-повар из Нигерии стремится установить новый мировой рекорд по продолжительности непрерывного приготовления пищи, передает ВВС, информирует УНН.

Детали

Хильда Бачи готовит с четверга на прошлой неделе, когда она намеревалась побить мировой рекорд Гиннеса в 87 часов и 45 минут, установленный в 2019 году индийским шеф-поваром Латой Тондон.

К 15:00 по Гринвичу в понедельник Бачи готовила более 97 часов представив десятки нигерийских деликатесов, начиная от супов и заканчивая тушеным мясом и различными белками. Рис джоллоф, одно из самых знаковых западноафриканских блюд, также представлен в меню. У повара были только пятиминутные перерывы каждый час. Ей делают холодные компрессы на голову, а в перерывах делают массаж ног. Медицинский помощник также проверяет ее жизненные показатели.

Никто из Книги рекордов Гиннеса не присутствовал на месте, но организация написала в Твиттере, что знает о попытке шеф-повара побить кулинарный рекорд.

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