Шеф-повар из Нигерии готовит новый мировой рекорд более 100 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Шеф-повар из Нигерии стремится установить новый мировой рекорд по продолжительности непрерывного приготовления пищи, передает ВВС, информирует УНН.
Детали
Хильда Бачи готовит с четверга на прошлой неделе, когда она намеревалась побить мировой рекорд Гиннеса в 87 часов и 45 минут, установленный в 2019 году индийским шеф-поваром Латой Тондон.
К 15:00 по Гринвичу в понедельник Бачи готовила более 97 часов представив десятки нигерийских деликатесов, начиная от супов и заканчивая тушеным мясом и различными белками. Рис джоллоф, одно из самых знаковых западноафриканских блюд, также представлен в меню. У повара были только пятиминутные перерывы каждый час. Ей делают холодные компрессы на голову, а в перерывах делают массаж ног. Медицинский помощник также проверяет ее жизненные показатели.
Никто из Книги рекордов Гиннеса не присутствовал на месте, но организация написала в Твиттере, что знает о попытке шеф-повара побить кулинарный рекорд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший шеф-повар мира Ги Савой потерял звезду Мишлен