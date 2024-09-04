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Щомісяця збували канабісу на 2 млн гривень: на Львівщині знешкодили злочинну організацію наркоділків

Щомісяця збували канабісу на 2 млн гривень: на Львівщині знешкодили злочинну організацію наркоділків

Київ • УНН

 • 12107 перегляди

Кіберполіція Львівщини викрила злочинну організацію з 8 осіб, які виробляли та збували канабіс у великих обсягах. Вилучено наркотиків на 40 млн грн, затримано підозрюваних, яким загрожує до 12 років ув'язнення.

Кіберполіція Львівщини викрила вісьмох членів злочинної організації, які організували діяльність нарколабораторій на території Львівської і Тернопільської областей, які щомісяця збували канабісу на 2 млн гривень. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Фігуранти налагодили виробництво та розповсюдження канабісу в особливо великих розмірах. Правоохоронці затримали вісьмох чоловіків та вилучили наркотичних засобів та сировини на понад 40 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що фігуранти придбали обладнання для штучного вирощування елітних сортів коноплі. Надалі шестеро фігурантів налагодили збут готового наркотичного засобу у різні регіони України.

Організував "бізнес" львів’янин, залучивши до нього ще шістьох мешканців Львівщини та жителя Черкас. За попередніми даними, щомісячний дохід злочинної групи складав близько двох мільйонів гривень.

Днями на території Львівської, Рівненської, Черкаської та Тернопільської областей правоохоронці провели низку одночасних обшуків за місцями проживання та здійснення протиправної діяльності фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах.

Вилучено понад 30 кг канабісу, близько 400 рослин коноплі, галюциногенні гриби, обладнання для вирощування і фасування наркотичних засобів, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі, банківські картки, нотатки, 442 тис. грн, 18,3 тис. доларів та 6 тис. євро. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучену готівку,

- зазначили правоохоронці.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та сировини для їх виготовлення за цінами "чорного" ринку перевищує 40 мільйонів гривень.

За результатами слідчих дій вісьмох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

В Одесі правоохоронці викрили двох осіб, причетних до міжнародного наркотрафіку та вилучили кокаїну на понад 2 300 000 гривень. Обом фігурантам повідомлено про підозри.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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