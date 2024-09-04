Ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен: на Львовщине обезвредили преступную организацию наркодельцов

Киберполиция Львовщины разоблачила восьмерых членов преступной организации, которые организовали деятельность нарколабораторий на территории Львовской и Тернопольской областей, которые ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Фигуранты наладили производство и распространение каннабиса в особо крупных размерах. Правоохранители задержали восьмерых мужчин и изъяли наркотических средств и сырья на более 40 миллионов гривен по ценам "черного рынка", - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что фигуранты приобрели оборудование для искусственного выращивания элитных сортов конопли. В дальнейшем шестеро фигурантов наладили сбыт готового наркотического средства в разные регионы Украины.

Организовал "бизнес" львовянин, привлекая к нему еще шестерых жителей Львовщины и жителя Черкасс. По предварительным данным, ежемесячный доход преступной группы составлял около двух миллионов гривен.

На днях на территории Львовской, Ровенской, Черкасской и Тернопольской областей правоохранители провели ряд одновременных обысков по местам жительства и осуществления противоправной деятельности фигурантов, а также в их транспортных средствах.

Изъято более 30 кг каннабиса, около 400 растений конопли, галлюциногенные грибы, оборудование для выращивания и фасовки наркотических средств, компьютерная техника, мобильные телефоны, автомобили, банковские карты, заметки, 442 тыс. грн, 18,3 тыс. долларов и 6 тыс. евро. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятую наличность, - отметили правоохранители.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств и сырья для их изготовления по ценам "черного" рынка превышает 40 миллионов гривен.

По результатам следственных действий восемь человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено подозрение и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Одессе правоохранители разоблачили двух человек, причастных к международному наркотрафику и изъяли кокаина на более чем 2 300 000 гривен. Обоим фигурантам сообщено о подозрениях.