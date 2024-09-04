Ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен: на Львовщине обезвредили преступную организацию наркодельцов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

  •  110228 просмотра
Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

  •  105876 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

  •  110461 просмотра
Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

  •  119386 просмотра
Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС

Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС

  •  104228 просмотра
публикации
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  29589 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  34133 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  220597 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  225056 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

3 сентября 2024, 09:08  •  211787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  51637 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  141955 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  133836 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  136288 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  136900 просмотра
Актуальное
Ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен: на Львовщине обезвредили преступную организацию наркодельцов

Ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен: на Львовщине обезвредили преступную организацию наркодельцов

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 14:12  •  2392 просмотра

Read in English

Киберполиция Львовщины разоблачила преступную организацию из 8 человек, которые производили и сбывали каннабис в больших объемах. Изъято наркотиков на 40 млн грн, задержаны подозреваемые, которым грозит до 12 лет заключения.

Киберполиция Львовщины разоблачила восьмерых членов преступной организации, которые организовали деятельность нарколабораторий на территории Львовской и Тернопольской областей, которые ежемесячно сбывали каннабиса на 2 млн гривен. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Фигуранты наладили производство и распространение каннабиса в особо крупных размерах. Правоохранители задержали восьмерых мужчин и изъяли наркотических средств и сырья на более 40 миллионов гривен по ценам "черного рынка",

- говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что фигуранты приобрели оборудование для искусственного выращивания элитных сортов конопли. В дальнейшем шестеро фигурантов наладили сбыт готового наркотического средства в разные регионы Украины.

Организовал "бизнес" львовянин, привлекая к нему еще шестерых жителей Львовщины и жителя Черкасс. По предварительным данным, ежемесячный доход преступной группы составлял около двух миллионов гривен.

На днях на территории Львовской, Ровенской, Черкасской и Тернопольской областей правоохранители провели ряд одновременных обысков по местам жительства и осуществления противоправной деятельности фигурантов, а также в их транспортных средствах.

Изъято более 30 кг каннабиса, около 400 растений конопли, галлюциногенные грибы, оборудование для выращивания и фасовки наркотических средств, компьютерная техника, мобильные телефоны, автомобили, банковские карты, заметки, 442 тыс. грн, 18,3 тыс. долларов и 6 тыс. евро. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятую наличность,

- отметили правоохранители.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств и сырья для их изготовления по ценам "черного" рынка превышает 40 миллионов гривен.

По результатам следственных действий восемь человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено подозрение и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Одессе правоохранители разоблачили двух человек, причастных к международному наркотрафику и изъяли кокаина на более чем 2 300 000 гривен. Обоим фигурантам сообщено о подозрениях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
  •  28092 просмотра

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49764 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
  •  153205 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
  •  151789 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  158288 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 10:33  •  108876 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
3 сентября 2024, 09:17  •  104055 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
3 сентября 2024, 09:08  •  211787 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
3 сентября 2024, 05:47  •  101721 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
2 сентября 2024, 16:33  •  240117 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Популярные

Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС

Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС

  •  104228 просмотра
Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

  •  119386 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

  •  110461 просмотра
Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

  •  105876 просмотра
Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

  •  110228 просмотра

Публикации

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  29589 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  34133 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  220597 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  225056 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

3 сентября 2024, 09:08  •  211787 просмотра

Война

Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД

Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД

  •  7788 просмотра
Состояние пострадавших во Львове детей стабильное - директор Детской Больницы Святого Николая

Состояние пострадавших во Львове детей стабильное - директор Детской Больницы Святого Николая

  •  7952 просмотра
Среди жертв ракетной атаки во Львове только один ребенок: ГСЧС уточнили данные погибших

Среди жертв ракетной атаки во Львове только один ребенок: ГСЧС уточнили данные погибших

  •  15190 просмотра
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
Эксклюзив

  •  28092 просмотра
Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

  •  20484 просмотра

политика

Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

  •  1786 просмотра
Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

  •  7178 просмотра
Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

  •  9612 просмотра
В ВР повторно внесли постановление об увольнении Коваля с должности главы ФГИУ

В ВР повторно внесли постановление об увольнении Коваля с должности главы ФГИУ

  •  10078 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  29589 просмотра

Война

Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД

Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД

  •  7788 просмотра
Состояние пострадавших во Львове детей стабильное - директор Детской Больницы Святого Николая

Состояние пострадавших во Львове детей стабильное - директор Детской Больницы Святого Николая

  •  7952 просмотра
Среди жертв ракетной атаки во Львове только один ребенок: ГСЧС уточнили данные погибших

Среди жертв ракетной атаки во Львове только один ребенок: ГСЧС уточнили данные погибших

  •  15190 просмотра
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
Эксклюзив

  •  28092 просмотра
Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

  •  20484 просмотра

политика

Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

Дело о госизмене: нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда - СМИ

  •  1786 просмотра
Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

  •  7178 просмотра
Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

  •  9612 просмотра
В ВР повторно внесли постановление об увольнении Коваля с должности главы ФГИУ

В ВР повторно внесли постановление об увольнении Коваля с должности главы ФГИУ

  •  10078 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  29589 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  17063 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  112515 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  120182 просмотра

Экономика

Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

  •  2472 просмотра
Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

  •  9612 просмотра
Украинцы взяли льготную ипотеку по программе "єОселя" на 20 млрд грн: какая средняя сумма кредита

Украинцы взяли льготную ипотеку по программе "єОселя" на 20 млрд грн: какая средняя сумма кредита

  •  17989 просмотра
В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

  •  31357 просмотра
Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин

Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин

  •  34143 просмотра

Киев

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  34133 просмотра
В Киеве временно остановили движение фуникулера

В Киеве временно остановили движение фуникулера

  •  8809 просмотра
В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  13530 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  24887 просмотра
В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

  •  22608 просмотра