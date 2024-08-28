Щоб відчули апокаліпсис. Як в Київраді змушують киян купувати сонячні електростанції - відео

Радник заступника голови Київради Олексій Тихонов ймовірно намагався змусити жителів однієї з багатоповерхівок у Києві купити сонячну електростанцію вартістю майже 2,19 млн грн. Для цього він умовляв голову ОСББ залишити мешканців будинку на кілька днів без води і ліфтів, щоб вони відчули "апокаліпсис". Про це свідчить відеозапис із камер спостереження, який є у розпорядженні УНН.

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На відео зафіксовано, що під час розмови із головою ОСББ чоловік представився Олексієм Тихоновим - радником заступника голови Київради Петра Пантелеєва.

Ну дивись, звати мене Тихонов Олексій, я радник заступника міського голови Пантелеєва Петра Олександровича… Також я працюю експертом в міністерстві розвитку громад та територій та інфраструктури. Там я експерт, і я там займаюся розробкою програм та фінансування, - пояснив він.

У розмові Тихонов зазначив, що у правління будинку є три тижні на збір підписів за встановлення сонячної електростанції, за програмою "Грін Дім" та придбання обладнання за завищеною вартістю. Ціна запропонованої ним електростанції - 2,19 млн грн. Тихонов також намагався дати інструкції голові ОСББ щодо того, як діяти у разі, якщо мешканці відмовлятимуться ставити підписи.

Ви ще сім днів намагаєтесь (зібрати необхідну кількість підписів – ред.), потім починаєте працювати по двох варіантах. О 17 годині вечора ви відключаєте ліфти, сидите добу. Ви кажете (мешканцям – ред.), що у вас немає виходу, тому що краще зараз по годині по дві без світла, ніж по 12-15 годин взимку… Піднімаєте по 3-5 людей, відкриваєте лічильник, гасите квартиру і стоїте чекаєте поки вийдуть мешканці. Мешканці виходять, вручаєте їм в руки аркуш, кажете треба проголосувати, вмикаєте світло, кажете вибачте, по іншому до вас не достукатись. Все, і отак працюєте, - зазначив він.

Ще одним варіантом виходу із ситуації Тихонов пропонував голові ОСББ переодягнутися у форму ДТЕК та відключити світло у будинку для набрання необхідної кількості голосів.

Дивіться, вдягаємо форму схожу на форму ДТЕК і т.д., натягаємо отак от кепку вниз, отак проходимо. Ви показуєте відео, кажете, бачите, прийшли відключили, аварія, - порекомендував він.

При цьому Тихонов наголошував, що для того, щоб мешканці погодились на встановлення сонячних панелей, вони повинні відчути справжній апокаліпсис.

Зачиняєш двері, додому не ходиш, сидиш десь там, виходиш на годину-дві, щоб вони кіпішували, бігали, нема нікого, зв’язку нема, телефони не працюють, нічого не зрозуміло, є лише оголошення (про встановлення сонячних батарей – ред.). Щоб прям відчуття як апокаліпсис, прям такий повноцінний, - зазначив він у розмові з головою ОСББ.

Місцеві мешканці у розмові з журналістами зазначають, що ціна сонячної електростанції, на купівлі якої наполягає Тихонов майже вдвічі завищена. За такими ж параметрами можна знайти обладнання вартістю до 30 тисяч доларів.