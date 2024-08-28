Чтобы почувствовали апокалипсис. Как в Киевсовете заставляют киевлян покупать солнечные электростанции - видео

Советник заместителя председателя Киевсовета Алексей Тихонов вероятно пытался заставить жителей одной из многоэтажек в Киеве купить солнечную электростанцию стоимостью почти 2,19 млн грн. Для этого он уговаривал председателя ОСМД оставить жителей дома на несколько дней без воды и лифтов, чтобы они почувствовали «апокалипсис». Об этом свидетельствует видеозапись с камер наблюдения, которая есть в распоряжении УНН.

Детали

На видео зафиксировано, что во время разговора с председателем ОСМД мужчина представился Алексеем Тихоновым - советником заместителя председателя Киевсовета Петра Пантелеева.

Ну смотри, зовут меня Тихонов Алексей, я советник заместителя городского головы Пантелеева Петра Александровича... Также я работаю экспертом в министерстве развития общин и территорий и инфраструктуры. Там я эксперт, и я там занимаюсь разработкой программ и финансирования, - объяснил он.

В разговоре Тихонов отметил, что у правления дома есть три недели на сбор подписей за установку солнечной электростанции, по программе «Грин Дом» и приобретение оборудования по завышенной стоимости. Цена предложенной им электростанции - 2,19 млн грн. Тихонов также пытался дать инструкции председателю ОСМД относительно того, как действовать в случае, если жители будут отказываться ставить подписи.

Вы еще семь дней пытаетесь (собрать необходимое количество подписей - ред.), потом начинаете работать по двум вариантам. В 17 часов вечера вы отключаете лифты, сидите сутки. Вы говорите (жителям - ред.), что у вас нет выхода, потому что лучше сейчас по часу по два без света, чем по 12-15 часов зимой... Поднимаете по 3-5 человек, открываете счетчик, гасите квартиру и стоите ждете пока выйдут жильцы. Жители выходят, вручаете им в руки лист, говорите надо проголосовать, включаете свет, говорите извините, по другому к вам не достучаться. Все, и так работаете, - отметил он.

Еще одним вариантом выхода из ситуации Тихонов предлагал председателю ОСМД переодеться в форму ДТЭК и отключить свет в доме для набора необходимого количества голосов.

Смотрите, надеваем форму похожую на форму ДТЭК и т.д., натягиваем так вот кепку вниз, так проходим. Вы показываете видео, говорите, видите, пришли отключили, авария, - порекомендовал он.

При этом Тихонов отмечал, что для того, чтобы жители согласились на установку солнечных панелей, они должны почувствовать настоящий апокалипсис.

Закрываешь дверь, домой не ходишь, сидишь где-то там, выходишь на час-два, чтобы они кипели, бегали, нет никого, связи нет, телефоны не работают, ничего не понятно, есть только объявления (об установке солнечных батарей - ред.). Чтобы прям ощущение как апокалипсис, прям такой полноценный, - отметил он в разговоре с председателем ОСМД.

Местные жители в разговоре с журналистами отмечают, что цена солнечной электростанции, на покупке которой настаивает Тихонов почти вдвое завышена. По таким же параметрам можно найти оборудование стоимостью до 30 тысяч долларов.