Чтобы почувствовали апокалипсис. Как в Киевсовете заставляют киевлян покупать солнечные электростанции - видео
Киев • УНН
Алексей Тихонов, советник заместителя председателя Киевсовета, пытался заставить жителей многоэтажки купить солнечную электростанцию за 2,19 млн грн. Он предлагал отключать свет и лифты, чтобы люди «почувствовали апокалипсис».
Советник заместителя председателя Киевсовета Алексей Тихонов вероятно пытался заставить жителей одной из многоэтажек в Киеве купить солнечную электростанцию стоимостью почти 2,19 млн грн. Для этого он уговаривал председателя ОСМД оставить жителей дома на несколько дней без воды и лифтов, чтобы они почувствовали «апокалипсис». Об этом свидетельствует видеозапись с камер наблюдения, которая есть в распоряжении УНН.
Детали
На видео зафиксировано, что во время разговора с председателем ОСМД мужчина представился Алексеем Тихоновым - советником заместителя председателя Киевсовета Петра Пантелеева.
Ну смотри, зовут меня Тихонов Алексей, я советник заместителя городского головы Пантелеева Петра Александровича... Также я работаю экспертом в министерстве развития общин и территорий и инфраструктуры. Там я эксперт, и я там занимаюсь разработкой программ и финансирования,
В разговоре Тихонов отметил, что у правления дома есть три недели на сбор подписей за установку солнечной электростанции, по программе «Грин Дом» и приобретение оборудования по завышенной стоимости. Цена предложенной им электростанции - 2,19 млн грн. Тихонов также пытался дать инструкции председателю ОСМД относительно того, как действовать в случае, если жители будут отказываться ставить подписи.
Вы еще семь дней пытаетесь (собрать необходимое количество подписей - ред.), потом начинаете работать по двум вариантам. В 17 часов вечера вы отключаете лифты, сидите сутки. Вы говорите (жителям - ред.), что у вас нет выхода, потому что лучше сейчас по часу по два без света, чем по 12-15 часов зимой... Поднимаете по 3-5 человек, открываете счетчик, гасите квартиру и стоите ждете пока выйдут жильцы. Жители выходят, вручаете им в руки лист, говорите надо проголосовать, включаете свет, говорите извините, по другому к вам не достучаться. Все, и так работаете,
Еще одним вариантом выхода из ситуации Тихонов предлагал председателю ОСМД переодеться в форму ДТЭК и отключить свет в доме для набора необходимого количества голосов.
Смотрите, надеваем форму похожую на форму ДТЭК и т.д., натягиваем так вот кепку вниз, так проходим. Вы показываете видео, говорите, видите, пришли отключили, авария,
При этом Тихонов отмечал, что для того, чтобы жители согласились на установку солнечных панелей, они должны почувствовать настоящий апокалипсис.
Закрываешь дверь, домой не ходишь, сидишь где-то там, выходишь на час-два, чтобы они кипели, бегали, нет никого, связи нет, телефоны не работают, ничего не понятно, есть только объявления (об установке солнечных батарей - ред.). Чтобы прям ощущение как апокалипсис, прям такой полноценный,
Местные жители в разговоре с журналистами отмечают, что цена солнечной электростанции, на покупке которой настаивает Тихонов почти вдвое завышена. По таким же параметрам можно найти оборудование стоимостью до 30 тысяч долларов.