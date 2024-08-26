Ще плюс 1140 окупантів і 4 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 608 820 осіб, 8551 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 608820 (+1140) осіб,

танків – 8551 (+4) од,

бойових броньованих машин – 16648 (+17) од,

артилерійських систем – 17443 (+47) од,

РСЗВ – 1172 (+1) од,

засоби ППО – 937 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),

крилаті ракети – 2444 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,

спеціальна техніка – 2941 (+13) од.

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