Ще плюс 1140 окупантів і 4 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 608 820 осіб особового складу і 8551 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 608 820 осіб, 8551 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 608820 (+1140) осіб,
- танків – 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО – 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети – 2444 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка – 2941 (+13) од.
На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23.08.24, 23:47 • 41988 переглядiв