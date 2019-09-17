Шапталу звільнено з посади голови КСУ - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні Наталю Шапталу було звільнено з посади голови Конституційного суду України. Таке рішення було прийнято на засіданні Конституційного суду України. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у КСУ.
"Шапталу звільнено. Новим головою КСУ обрано Олександра Тупицького", - повідомило джерело.
Співрозмовник також уточнив, що Шаптала подала заяву про відставку, оскільки термін повноважень, як судді КС, завершувався.
Як повідомляв УНН, Наталія Шаптала була обрана головою Конституційного суду України у травні 2019 року.
Суддею Конституційного Суду України Шапталу було призначено X з’їздом суддів України у вересні 2010 року.
Присягу Наталя Шаптала склала 21 вересня 2010 року. Відповідно до статті 16 Закону України “Про Конституційний Суд України” суддя Конституційного Суду призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.
Дев’ятирічний строк судді Конституційного Суду України Наталі Шаптали спливає у вересні 2019 року.