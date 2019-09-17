Шапталу уволили с должности главы КСУ - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня Наталью Шапталу было уволили с должности главы Конституционного суда Украины. Такое решение было принято на заседании Конституционного суда Украины. Об этом УНН сообщил информированный источник в КСУ.
"Шапталу уволили. Новым главой КСУ избран Александр Тупицкий", - сообщил источник.
Собеседник также уточнил, что Шаптала подала заявление об отставке, поскольку срок полномочий, как судьи КС, завершался.
Как сообщал УНН, Наталья Шаптала была избрана главой Конституционного суда Украины в мае 2019 года.
Судьей Конституционного Суда Украины Шапталу было назначено X съездом судей Украины в сентябре 2010 года.
Присягу Наталья Шаптала принесла 21 сентября 2010 года. В соответствии со статьей 16 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.
Девятилетний срок судьи Конституционного Суда Украины Натальи Шапталы истекает в сентябре 2019 года.