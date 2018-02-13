Shape of You на королівському весіллі: які зірки співатимуть для Принца Гаррі та Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Принц Гаррі попросив Еда Шерана заспівати на своєму весіллі з Меган Маркл у Лондоні в травні. Про це повідомляє Usmagazine з посиланням на власне джерело, передає УНН.
"Принц Гаррі особисто просив Еда Ширана виступати на його весіллі", - розповів інсайдер.
Зокрема, було зроблено припущення, що виконавцю "Shape of You", запропонують виступати для гостей весілля, і коли про це запитали наприкінці минулого року, переможець "Греммі", висловив погодження на запрошення.
"Так, чому б і ні?" – сказав він журналістам у Букінгемському палаці у грудні, коли його відзначили орденом Британської імперії за заслуги у музиці.
Невідомо поки, яка частина дня буде надана для виступу Ширана, але очікується, що він заспіває на ресепшені.
Запрошення заспівати для молодят, окрім Ширана, отримав також і сам сер Елтон Джон.
Журналісти, зокрема, нагадали про те, як власник "Оскару", який був другом Діани, співав "Свічка на вітру" на її похоронах в 1997 році.
Нагадаємо, у Кенсінгтонському палаці розповіли деталі весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.