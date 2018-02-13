Shape of You на королевской свадьбе: какие звезды будут петь для Принца Гарри и Меган Маркл
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Принц Гарри попросил Эда Ширана спеть на своей свадьбе с Меган Маркл в Лондоне в мае. Об этом сообщает Usmagazine со ссылкой на собственный источник, передает УНН.
"Принц Гарри лично просил Эда Ширана выступать на его свадьбе", - рассказал инсайдер.
В частности, было сделано предположение, что исполнителю "Shape of You", предложат выступать для гостей свадьбы, и когда об этом спросили в конце прошлого года, победитель "Грэмми" выразил согласие на приглашение.
"Да, почему бы и нет?" - сказал он журналистам в Букингемском дворце в декабре, когда его наградили орденом Британской империи за заслуги в музыке.
Неизвестно пока, какая часть дня будет предоставлена для выступления Ширана, но ожидается, что он споет на ресепшене.
Приглашение спеть для молодоженов, кроме Ширана, получил также и сам сэр Элтон Джон.
Журналисты, в частности, напомнили о том, как владелец "Оскара", который был другом Дианы, пел "Свеча на ветру" на ее похоронах в 1997 году.
Напомним, в Кенсингтонском дворце рассказали детали свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.