"Шальке" з Коноплянкою не зумів перемогти "Галатасарай" у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі “Шальке” на виїзний матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти “Галатасараю”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Наприкінці першого тайму українець мав чудову нагоду відзначитися забитим м’ячем, але після потужного удару Коноплянки стамбульців врятував воротар Фернандо Муслера. Коноплянку було замінено на 77-й хвилині, а сама гра закінчилася нульовою нічиєю.
Після трьох турів, маючи в активі п’ять очок, “Шальке” посідає друге місце у квартеті D відстаючи на 2 пункти від “Порту”.
Варто зазначити, що у цьому сезоні Коноплянка провів у складі гельзенкірхенців сім матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.