"Шальке" с Коноплянкой не сумел победить "Галатасарай" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе “Шальке” на выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против “Галатасарая”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
В конце первого тайма украинец имел прекрасную возможность отличиться забитым мячом, но после мощного удара Коноплянки стамбульцев спас вратарь Муслера. Коноплянку заменили на 77-й минуте, а сама игра закончилась нулевой ничьей.
После трех туров, имея в активе пять очков, “Шальке” занимает второе место в квартете D отставая на 2 пункта от “Порту”.
Стоит отметить, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе гельзенкирхенцев семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.