Шахтарі розлючені на "Центренерго" - Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. "Центренерго” не виконує розпорядження Кабміну і не забезпечує пріоритетний збут українського вугілля на теплових електростанціях. Це головна причина мітингів шахтарів у Києві. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, голова профспілки Михайло Волинець.
"Сьогодні відбулася нарада у міністерстві, на якій були присутні шахтарі. Вони розлючені на “Центренерго” настільки, що готові були штурмом взяти міністерство", - розповів Волинець.
Акції протестів шахтарів тривають не лише у Києві, а й у Краматорську. Вони вимагають пріоритетного збуту українського вугілля на ТЕС, зазначає Волинець.
"У свою чергу, “Центренерго” при підтримці Фонду держмайна (ФДМУ) і регулятора (НКРЕКП - ред.) плює на вимоги шахтарів із високої дзвіниці. Керівник ФДМУ навіть на наради у міністерство не приходить, направляє туди свого заступника. Відмежовується від проблеми і не хоче нести ніякої відповідальності за те, що “Центренерго” розграбувало шахтарські колективи і довело їх діяльність до зупинки. Саме “Центренерго” винне у тому, що шахтарі сьогодні у Києві", - наголошує Волинець.
Нагадаємо, з осені минулого року шахтарі у простої. Зокрема через схеми державного "Центренерго" (Фонд держмайна), яке замість українського вугілля почало спалювати то резервний газ, то російське вугілля, що поставлялося компаніями з орбіти Ігоря Коломойського. Українське вугілля протягом цього часу було не затребуване, як і шахтарі, які залишилися без роботи і зарплати.