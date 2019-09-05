Шахтарі ДТЕК Енерго добули 15 млн тонн вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Майже 15 млн тонн вугілля видобули шахтарі ДТЕК Енерго з початку цього року, передає УНН.
Це паливо стане надійною опорою для енергосистеми в осінньо-зимовий період.
ДТЕК докладає максимум зусиль, щоб країна успішно перезимувала - без відключень світла і тепла. Цього року, за 8 місяців, гірники ДТЕК Енерго видали на-гора 14,8 млн тонн газового вугілля.
"Українське вугілля - це пріоритет для України і для ДТЕК. Ми постійно інвестуємо в наші вугледобувні підприємства, щоб забезпечити стабільну роботу теплової генерації і енергосистеми в цілому. За 8 місяців цього року ми направили 2,7 млрд гривень в вуглевидобуток. Завдяки наполегливій праці наших шахтарів та інвестицій, ми щороку робимо значний внесок у підготовку країни до зими", - розповів гендиректор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
Всього до кінця року гірники ДТЕК Енерго планують видобути понад 23 млн тонн вугілля.
Для проходження осінньо-зимового періоду ДТЕК також законтрактував 388 тис. тонн вугілля газової марки з Південної Америки. Через аварійні ремонти блоків АЕС і зниження відпуску ГЕС і ВДЕ теплова генерація повинна відпустити більше електроенергії, ніж планувалося, тому компанія змушена імпортувати вугілля марки Г.