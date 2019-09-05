Шахтеры ДТЭК Энерго добыли 15 млн тонн угля

Это топливо станет надежной опорой для энергосистемы в осенне-зимний период.

ДТЭК прилагает максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала - без отключений света и тепла. В этом году, за 8 месяцев, горняки ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

"Украинский уголь - это приоритет для Украины и для ДТЭК. Мы постоянно инвестируем в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить стабильную работу тепловой генерации и энергосистемы в целом. За 8 месяцев этого года мы направили 2,7 млрд гривен в угледобычу. Благодаря упорному труду наших шахтеров и инвестициям, мы каждый год делаем значительный вклад в подготовку страны к зиме", - рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Всего до конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК также законтрактовал 388 тыс. тонн угля газовой марки из Южной Америки. Из-за аварийных ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС и ВИЭ тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена импортировать уголь марки Г.