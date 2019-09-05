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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104970 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118503 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110141 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116467 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122983 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149779 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149694 просмотра

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Шахтеры ДТЭК Энерго добыли 15 млн тонн угля

Шахтеры ДТЭК Энерго добыли 15 млн тонн угля

Киев  •  УНН

 • 6322 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Почти 15 млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала этого года, передает УНН.

Это топливо станет надежной опорой для энергосистемы в осенне-зимний период.

ДТЭК прилагает максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала - без отключений света и тепла. В этом году, за 8 месяцев, горняки ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

"Украинский уголь - это приоритет для Украины и для ДТЭК. Мы постоянно инвестируем в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить стабильную работу тепловой генерации и энергосистемы в целом. За 8 месяцев этого года мы направили 2,7 млрд гривен в угледобычу. Благодаря упорному труду наших шахтеров и инвестициям, мы каждый год делаем значительный вклад в подготовку страны к зиме", - рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Всего до конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК также законтрактовал 388 тыс. тонн угля газовой марки из Южной Америки. Из-за аварийных ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС и ВИЭ тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена импортировать уголь марки Г.

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