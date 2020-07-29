"Шахтар" здобув другу перемогу перед матчем з "Вольфсбургом"

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Донецький “Шахтар” провів спаринг із представником Другої ліги України з футболу — “Вересом”, інформує УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних”.

Від перших хвилин “оранжево-чорні” взяли м’яч під контроль, діючи через довгий розіграш і позиційні атаки. Проте забити у першому проміжку гри нікому з команд не вдалося.

Від старту другого тайму “Шахтар” майже не залишав половину поля суперника, методично створюючи небезпечні моменти. Удар Коноплянки, що вийшов на заміну, кіпер “Вереса” перевів на кутовий, як упорався й зі спробою Марлоса. А найяскравіший сейв Когута стався після пострілу Мораеса в ближній кут (Коноплянка добив м’яч у сітку, але вже після фолу з боку Жуніора).

Дотиснути рівнян вдалося на 67-й хвилині після серії замін від Луїша Каштру, а гол організували свіжі гравці: удар Соломона припав у захисника, м’яч відлетів до Тете, який прийняв його грудьми і з льоту ефектно пробив у дальню дев’ятку — 1:0. Одразу з передачі бразильця міг забити вже Манор, однак того випередив захисник. Не дозволила оборона гостей відзначитись Мораесу й Тете, а у відповідь Пятов дістав непоганий удар Панасенка зі штрафного. Та зрештою “гірники” виглядали гостріше, заслужено подвоївши рахунок: Манор Соломон отримав м’яч перед штрафним і гарним ударом поклав його в лівий кут — 2:0.

Склад “Шахтаря”: Пятов (к), Матвієнко (Сіпріано, 81), Бондар, Кривцов, Додо (Болбат, 65), Маркос Антоніо, Коваленко (Соломон, 65), Майкон (Степаненко, 65), Тайсон (Коноплянка, 46), Марлос (Тете, 65), Мораес (Сікан, 81).

Відзначимо, що відтепер команда Каштру починає тижневий цикл підготовки до головного матчу цього літа. 5 серпня “гірники” в другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють із “Вольфсбургом”.

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