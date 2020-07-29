"Шахтер" одержал вторую победу перед матчем с "Вольфсбургом"

С первых минут “оранжево-черные” взяли мяч под контроль, действуя через длинный розыгрыш и позиционные атаки. Однако забить в первом промежутке игры никому из команд не удалось.

От старта второго тайма “Шахтер” почти не покидал половину поля соперника, методично создавая опасные моменты. Удар Коноплянки, вышедший на замену, кипер “Вереса” перевел на угловой, как справился и с попыткой Марлоса. А яркий сейв Когута произошел после выстрела Мораеса в ближний угол (Коноплянка добил мяч в сетку, но уже после фола со стороны Жуниора).

Дожать ровенчан удалось на 67-й минуте после серии замен от Луиша Каштру, а гол организовали свежие игроки: удар Соломона пришелся в защитника, мяч отлетел к Тете, который принял его грудью и с лету эффектно пробил в дальнюю девятку — 1:0. Сразу по передаче бразильца мог забить уже Манор, однако того опередил защитник. Не позволила оборона гостей отличиться Мораесу и Тете, а в ответ Пятов получил неплохой удар Панасенко со штрафного. В конце концов “горняки” выглядели острее, заслуженно удвоив счет: Манор Соломон получил мяч перед штрафной и красивым ударом положил его в левый угол — 2:0.

Состав “Шахтера”: Пятов (к), Матвиенко (Сиприано, 81), Бондарь, Кривцов, Додо (Болбат, 65), Маркос Антонио, Коваленко (Соломон, 65), Майкон (Степаненко, 65), Тайсон (Коноплянка, 46 ), Марлос (Тете, 65), Мораес (сикан, 81).

Отметим, что отныне команда Каштру начинает недельный цикл подготовки к главному матчу этим летом. 5 августа “горняки” во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы сыграют с “Вольфсбургом”.