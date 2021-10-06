"Шахтар" зацікавився нападником "Галатасарая"

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Контракт Мохамеда належить єгипетському “Замалеку”, проте в січні, як очікується, в питанні оренди форварда настане більше ясності. Після цього “Шахтар” і буде готовий відкрити переговори з тим клубом, який буде відповідальний за подальшу долю гравця.

Варто відзначити, що Мохамед має на своєму рахунку 6 матчів і 1 забитий м’яч у складі національної збірної Єгипту. Його оцінна вартість на ресурсі “Transfermarkt” становить 6,5 млн. євро.

Нагадаємо

Основний форвард “Шахтаря” вилетів до кінця сезону.