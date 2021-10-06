"Шахтер" заинтересовался нападающим "Галатасарая"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Донецкий "Шахтер" проявил заинтересованность 23-летним центральным нападающим Мостафа Мохаммедом, который сейчас на правах аренды выступает за турецкий "Галатасарай", передает УНН со ссылкой на "Fotospor".
Детали
Контракт Мохаммеда принадлежит египетскому "Замалеку", однако в январе, как ожидается, в вопросе аренды форварда наступит больше ясности. После этого "Шахтер" и будет готов открыть переговоры с тем клубом, который будет ответственен за дальнейшую судьбу игрока.
Стоит отметить, что Мохамед имеет на своем счету 6 матчей и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Египта. Его оценочная стоимость на ресурсе "Transfermarkt" составляет 6,5 млн. евро.
Напомним
Основной форвард "Шахтера" вылетел до конца сезона.