Дуже серйозна травма: лікар назвав терміни відновлення зіркового нападника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Начальник медичної служби першої команди "Шахтаря" Артур Глущенко в розповів про травму форварда Ласіна Траоре, інформує УНН з посиланням на сайт "гірників".
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За словами лікаря, Траоре ще тільки готується до майбутньої операції, а його терміни відновлення сягатимуть мінімум 9-ти місяців.
"У Траоре серйозна травма – пошкоджено структури колінного суглоба. За 2 тижні відбудеться операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, аби зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна.
Відновлення Траоре може тривати від 9 місяців до року", - підкреслив Глущенко.
Крім того стало відомо, що через 3-4 дні до занять у загальній групі приступатимуть Ісмаїлі та Фернандо, а через 7-10 днів відновиться після пошкодження Вітао.
Доповнення
Лассіна Траоре травмувався в матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера" (0:0). Нападник перейшов в "Шахтар" з "Аякса" влітку. У складі "гірників" він забив дев'ять м'ячів у 14-ти матчах.