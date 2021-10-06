Дуже серйозна травма: лікар назвав терміни відновлення зіркового нападника "Шахтаря"

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За словами лікаря, Траоре ще тільки готується до майбутньої операції, а його терміни відновлення сягатимуть мінімум 9-ти місяців.

"У Траоре серйозна травма – пошкоджено структури колінного суглоба. За 2 тижні відбудеться операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, аби зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна.

Відновлення Траоре може тривати від 9 місяців до року", - підкреслив Глущенко.

Крім того стало відомо, що через 3-4 дні до занять у загальній групі приступатимуть Ісмаїлі та Фернандо, а через 7-10 днів відновиться після пошкодження Вітао.

Доповнення

Лассіна Траоре травмувався в матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера" (0:0). Нападник перейшов в "Шахтар" з "Аякса" влітку. У складі "гірників" він забив дев'ять м'ячів у 14-ти матчах.