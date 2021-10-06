Очень серьезная травма: врач назвал сроки восстановления звездного нападающего "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Начальник медицинской службы первой команды "Шахтера" Артур Глущенко в рассказал о травме форварда Траоре, информирует УНН со ссылкой на сайт "горняков".
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По словам врача, Траоре еще только готовится к предстоящей операции, а его сроки восстановления будут достигать минимум 9 месяцев.
"В Траоре серьезная травма - повреждение структуры коленного сустава. За 2 недели состоится операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы был достаточный изгиб в коленном суставе. Травма очень серьезная.
Восстановление Траоре может длиться от 9 месяцев до года", - подчеркнул Глущенко.
Кроме того стало известно, что через 3-4 дня к занятиям в общей группе будут приступать Исмаили и Фернандо, а через 7-10 дней восстановится после повреждения приветствуетВитао.
Дополнение
Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0). Нападающий перешел в "Шахтер" из "Аякса" летом. В составе "горняков" он забил девять мячей в 14-ти матчах.