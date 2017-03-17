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"Шахтар" втратив очки у матчі з "Олімпіком"

"Шахтар" втратив очки у матчі з "Олімпіком"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У центральному поєдинку 22-го туру Прем’єр-ліги "Шахтар" зустрічався з іншим клубом з Донецьку "Олімпіком", повідомляє УНН з посиланням на прес-служби команд.

В середині першого тайму Пятов вибив м'яч прямо на ногу суперника, а саме Цимбалюка, котрий відпасував на Матяжа і той асистував Поступаленку – 0:1. Під завісу першої частини баталії Бланко-Лещук виграв верхову боротьбу у візаві та відправив м'яч у сітку воріт "Олімпіка". На більше колективи не спромоглися – 1:1.

Склади команд:

"Шахтар": Пятов, Срна (к), Кривцов, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Малишев (Коваленко, 71), Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрік, 83), Бланко Лещук (Феррейра, 66)

"Олімпік": Махарадзе, Олійник (к), Гришко, Іллой-Айєт, Немчанінов, Цимбалюк, Гошкодеря, Гемега (Федорів, 46), Поступаленко (Брікнер, 34), Шестаков, Матяж (Хомутов, 88).

Зазначимо, що "Шахтар" завершив перший етап Ліги Парі-Матч на першому місці із 60 очками. "Олімпік" також пройшов до другого етапу з 5-го місця – 33 очки.

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