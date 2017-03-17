"Шахтер" потерял очки в матче с "Олимпиком"

В середине первого тайма Пятов выбил мяч прямо на ногу соперника, а именно Цимбалюка, который отпасовал на Матяжа и тот ассистировал Поступаленко - 0:1. Под занавес первой части баталии Бланко-Лещук выиграл верховую борьбу у визави и отправил мяч в сетку ворот "Олимпика". На большее коллективы не смогли - 1:1.

Составы команд:

"Шахтер": Пятов, Срна (к), Кривцов, Ордец, Исмаили, Степаненко, Малышев (Коваленко, 71), Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрик, 83), Бланко Лещук (Феррейра, 66)

"Олимпик": Махарадзе, Олейник (к), Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Цимбалюк, Гошкодеря, Гемега (Федоров, 46), Поступаленко (Брикнер, 34), Шестаков, Матяж (Хомутов, 88).

Отметим, что "Шахтер" завершил первый этап Лиги Пари-Матч на первом месте с 60 очками. "Олимпик" также прошел во второй этап с 5-го места - 33 очка.