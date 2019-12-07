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"Шахтар" виявив інтерес до придбання бразильського футболіста "Корінтіанса"

"Шахтар" виявив інтерес до придбання бразильського футболіста "Корінтіанса"

Київ • УНН

 • 9962 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Гравець ФК "Корінтіанс" Жандерсон зацікавила чинного чемпіона України "Шахтар", повідомляє УНН з посиланням на Calciomercato.

На вихованця ФК “Жонвіль”, який виступає в ролі вінгера на полі, крім українського гранду претендують ряд інших європейських команд: “Рома”, “Аталанта”, “Монако” і “Уотфорд”.

Примітно, що Жадерсон в поточному сезоні дебютував в бразильській Серії А, відігравши за “Корінтіанс” 19 матчів, забивши 2 голи і зробивши 1 асист.

Додамо також, ресурс Transfermarkt оцінює футболіста в 800 тис. євро.

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Українські Національні Новини

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