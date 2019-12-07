"Шахтер" проявил интерес к приобретению бразильского футболиста "Коринтианса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Игрок ФК “Коринтианс” Жандерсон заинтересовала действующего чемпиона Украины “Шахтер”, сообщает УНН со ссылкой на Calciomercato.
На воспитанника ФК “Жонвиль”, который выступает в роли вингера на поле, кроме украинского гранда претендуют ряд других европейских команд: “Рома”, “Аталанта”, “Монако” и “Уотфорд”.
Примечательно, что Жадерсон в текущем сезоне дебютировал в бразильской Серии А, сыграв за “Коринтианс” 19 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
Добавим также, ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.