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"Шахтар" вдруге обіграв "Генк" на шляху до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 14842 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. В рамках третього відбіркового раунду до Ліги чемпіонів "Шахтар" на НСК "Олімпійський у Києві" приймав бельгійський "Генк", передає кореспондент УНН.

Деталі

Чудовий сейв здійснив воротар бельгійців на 4-й хвилині матчу після удару від Тете. В середині тайму прохід від Додо завершився передачею на Тете, який дотепно скинув м’яч назад на хід Ласіні Траоре, і форвард відкрив цифри на табло.

Другого взяття воріт фанатам на НСК “Олімпійський” у Києві довелося чекати до 76 хвилини, коли при сумбурній атаці м’яч відскочив до Маркоса Антоніо, і бразилець подвоїв перевагу. Тільки в компенсований час “Генк” відповів голом у виконанні Дессерса — 2:1.

Примітно, що перший матч також завершився виграшем “гірників” із аналогічним результатом.

Доповнення

У раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів “Шахтар” зіграє проти переможця пари “Монако” — “Спарта”.

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