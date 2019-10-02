"Шахтар" U-19 вирвав нічию у матчі Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Молодіжна команда "Шахтаря" складена з 19-річних гравців провела матч другого туру Юнацької ліги УЄФА в гостях із однолітками з "Аталанти", передає кореспондент УНН.
В середині тайму рахунок відкрили підопічні іспанського фахівця Карраско. Мудрик повільно підходив до виконання удару з 11-метрової позначки і в підсумку відкотив м'яч в бік. За даної домашньої заготовки на м'яч першим набіг Судаков, який вразив практично порожні ворота.
Дубль Пікколі вивів вперед "Аталанту" і тільки на 4 компенсованій хвилині Абдулаєв приніс "Шахтарю" – 2:2.
Додамо, що для обох команд це перше очко в групі С розіграшу Юнацької ліги УЄФА.