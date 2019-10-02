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"Шахтер" U-19 вырвал ничью в матче Юношеской лиги УЕФА

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Молодежная команда "Шахтера" составлена из 19-летних игроков провела матч второго тура Юношеской лиги УЕФА в гостях со сверстниками из "Аталанты", передает корреспондент УНН.

"Шахтер" U-19 вырвал ничью в матче Юношеской лиги УЕФА

В середине тайма счет открыли подопечные испанского специалиста Карраско. Мудрик медленно подходил к выполнению удара с 11-метровой отметки и в итоге откатил мяч в сторону. По данной домашней заготовке на мяч первым сделал набег Судаков, который поразил практически пустые ворота.

Дубль Пикколи вывел вперед "Аталанту" и только на 4 компенсированной минуте Абдулаев принес "Шахтеру" - 2:2.

Добавим, что для обеих команд это первое очко в группе С розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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