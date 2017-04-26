"Шахтар" та "Дніпро" визначать фіналіста Кубка України

Дніпряни видали серію із 11 матчів без поразок. Останнім, хто здобув перемогу над командою Дмитра Михайленка, став саме "Шахтар" (27 листопада 2016 року). Одразу після тієї зустрічі "синьо-біло-блакитні" у чвертьфіналі Кубка взяли гору над "Ворсклою" (1:0 завдяки голу Дениса Баланюка), потім обіграли в чемпіонаті "Зорю" (3:2) і забрали очки в "Олімпіка" (1:1).

Загалом в історії Кубка України команди провели 15 зустрічей. "Шахтар" переміг 8 разів, двічі успіх був на боці "Дніпра", ще 5 ігор завершилися внічию. Різниця м'ячів – 24:10 на користь "помаранчево-чорних".

Примітно, що дніпряни за історію своїх виступів у національному кубковому турнірі тричі виходили у фінал (1995, 1997, 2004) і тричі поступалися саме донеччанам.

Зазначимо, що вшосте жереб зводить "гірників" та "Дніпро" у півфіналі даного трофею.

Додамо, що представник "Шахтаря" Дентіньо може провести 100-й поєдинок у складі "оранжево-чорних".

Нагадаємо, "Миколаїв" в півфіналі Кубку України зіграє з київським "Динамо".