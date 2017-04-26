"Шахтер" и "Днепр" определят финалиста Кубка Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114353 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111736 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103711 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106890 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152281 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Шахтер" и "Днепр" определят финалиста Кубка Украины

"Шахтер" и "Днепр" определят финалиста Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 14819 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В 1/2 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" в Харькове встретится с "Днепром", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Днепряне выдали серию из 11 матчей без поражений. Последним, кто одержал победу над командой Дмитрия Михайленко, именно "Шахтер" (27 ноября 2016). Сразу после той встречи "сине-бело-голубые" в четвертьфинале Кубка взяли верх над "Ворсклой" (1:0 благодаря голу Дениса Баланюк), затем обыграли в чемпионате "Зарю" (3:2) и забрали очки у "Олимпика" (1:1).

Всего в истории Кубка Украины команды провели 15 встреч. "Шахтер" победил 8 раз, дважды успех был на стороне "Днепра", еще 5 игр завершились вничью. Разница мячей - 24:10 в пользу "оранжево-черных".

Примечательно, что днепряне в истории своих выступлений в национальном кубковом турнире трижды выходили в финал (1995, 1997, 2004) и трижды уступали именно дончанам.

Отметим, что в шестой раз жребий сводит "горняков" и "Днепр" в полуфинале данного трофея.

Добавим, что представитель "Шахтера" Дентиньо может провести 100-й матч в составе "оранжево-черных".

Напомним, "Николаев" в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо".

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