"Шахтер" и "Днепр" определят финалиста Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В 1/2 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" в Харькове встретится с "Днепром", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Днепряне выдали серию из 11 матчей без поражений. Последним, кто одержал победу над командой Дмитрия Михайленко, именно "Шахтер" (27 ноября 2016). Сразу после той встречи "сине-бело-голубые" в четвертьфинале Кубка взяли верх над "Ворсклой" (1:0 благодаря голу Дениса Баланюк), затем обыграли в чемпионате "Зарю" (3:2) и забрали очки у "Олимпика" (1:1).
Всего в истории Кубка Украины команды провели 15 встреч. "Шахтер" победил 8 раз, дважды успех был на стороне "Днепра", еще 5 игр завершились вничью. Разница мячей - 24:10 в пользу "оранжево-черных".
Примечательно, что днепряне в истории своих выступлений в национальном кубковом турнире трижды выходили в финал (1995, 1997, 2004) и трижды уступали именно дончанам.
Отметим, что в шестой раз жребий сводит "горняков" и "Днепр" в полуфинале данного трофея.
Добавим, что представитель "Шахтера" Дентиньо может провести 100-й матч в составе "оранжево-черных".
Напомним, "Николаев" в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо".