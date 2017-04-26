"Шахтер" и "Днепр" определят финалиста Кубка Украины

Днепряне выдали серию из 11 матчей без поражений. Последним, кто одержал победу над командой Дмитрия Михайленко, именно "Шахтер" (27 ноября 2016). Сразу после той встречи "сине-бело-голубые" в четвертьфинале Кубка взяли верх над "Ворсклой" (1:0 благодаря голу Дениса Баланюк), затем обыграли в чемпионате "Зарю" (3:2) и забрали очки у "Олимпика" (1:1).

Всего в истории Кубка Украины команды провели 15 встреч. "Шахтер" победил 8 раз, дважды успех был на стороне "Днепра", еще 5 игр завершились вничью. Разница мячей - 24:10 в пользу "оранжево-черных".

Примечательно, что днепряне в истории своих выступлений в национальном кубковом турнире трижды выходили в финал (1995, 1997, 2004) и трижды уступали именно дончанам.

Отметим, что в шестой раз жребий сводит "горняков" и "Днепр" в полуфинале данного трофея.

Добавим, что представитель "Шахтера" Дентиньо может провести 100-й матч в составе "оранжево-черных".

Напомним, "Николаев" в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо".