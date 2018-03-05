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"Шахтар" розгромною перемогою над "Карпатами" завершив перший етап УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Лідер чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" підтвердив свій статус, обігравши в гостях львівські "Карпати", передає кореспондент УНН.

Усі голи в воротах “зелено-білих” відбулися у другій половині зустрічі. Марлос обвів кількох супротивників, обігрався у “стіночку” та завдав пострілу. Кіпер Підківка відбив м’яч на який першим прибіг Бернард та поцілив у ворота — 0:1.

На 70 хвилині Дентіньйо знайшов передачею Алана Патріка, який з-за меж карної зони завдав удару в нижній кут воріт. Крапку у зустрічі поставив Ісмаїлі, реалізувавши закид Марлоса за спини захисників — 0:3.

Зауважимо, що “Шахтар” здобув третю поспіль звитягу та закінчив перший етап чемпіонату із 51 очком і першим місцем. “Карпати” з 19 пунктами посідають 9-й рядок.

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