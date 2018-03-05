"Шахтар" розгромною перемогою над "Карпатами" завершив перший етап УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Лідер чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" підтвердив свій статус, обігравши в гостях львівські "Карпати", передає кореспондент УНН.
Усі голи в воротах “зелено-білих” відбулися у другій половині зустрічі. Марлос обвів кількох супротивників, обігрався у “стіночку” та завдав пострілу. Кіпер Підківка відбив м’яч на який першим прибіг Бернард та поцілив у ворота — 0:1.
На 70 хвилині Дентіньйо знайшов передачею Алана Патріка, який з-за меж карної зони завдав удару в нижній кут воріт. Крапку у зустрічі поставив Ісмаїлі, реалізувавши закид Марлоса за спини захисників — 0:3.
Зауважимо, що “Шахтар” здобув третю поспіль звитягу та закінчив перший етап чемпіонату із 51 очком і першим місцем. “Карпати” з 19 пунктами посідають 9-й рядок.