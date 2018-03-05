"Шахтер" разгромной победой над "Карпатами" завершил первый этап УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий “Шахтер” подтвердил свой статус, обыграв в гостях львовские “Карпаты”, передает корреспондент УНН.
Все голы в воротах “зелено-белых” произошли во второй половине встречи. Марлос обвел нескольких противников, обыгрался в “стеночку” и нанес удар. Кипер Пидкивка отбил мяч на который первым прибежал Бернард и попал в ворота — 0:1.
На 70 минуте Дентиньо нашел передачей Алана Патрика, который из-за пределов штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Точку во встрече поставил Исмаили, реализовав упрек Марлоса за спины защитников — 0:3.
Заметим, что “Шахтер” одержал третью подряд победу и закончил первый этап чемпионата по 51 очком и первое место. “Карпаты” с 19 пунктами занимают 9-ю строчку.