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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56947 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67734 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70674 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105309 просмотра

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"Шахтер" разгромной победой над "Карпатами" завершил первый этап УПЛ

"Шахтер" разгромной победой над "Карпатами" завершил первый этап УПЛ

Киев  •  УНН

 • 14688 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий “Шахтер” подтвердил свой статус, обыграв в гостях львовские “Карпаты”, передает корреспондент УНН.

Все голы в воротах “зелено-белых” произошли во второй половине встречи. Марлос обвел нескольких противников, обыгрался в “стеночку” и нанес удар. Кипер Пидкивка отбил мяч на который первым прибежал Бернард и попал в ворота — 0:1.

На 70 минуте Дентиньо нашел передачей Алана Патрика, который из-за пределов штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Точку во встрече поставил Исмаили, реализовав упрек Марлоса за спины защитников — 0:3.

Заметим, что “Шахтер” одержал третью подряд победу и закончил первый этап чемпионата по 51 очком и первое место. “Карпаты” с 19 пунктами занимают 9-ю строчку.

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